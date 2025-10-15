鉅亨速報 - Factset 最新調查：世紀鋼(9958-TW)EPS預估下修至8.71元，預估目標價為246元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對世紀鋼(9958-TW)做出2025年EPS預估：中位數由8.85元下修至8.71元，其中最高估值15.5元，最低估值8.3元，預估目標價為246元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|最高值
|15.5(15.5)
|16.5
|最低值
|8.3(8.3)
|13.52
|平均值
|9.89(9.99)
|14.97
|中位數
|8.71(8.85)
|15.07
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|最高值
|17,835,000
|28,928,000
|最低值
|15,020,000
|23,344,000
|平均值
|15,939,000
|26,804,670
|中位數
|15,450,500
|28,142,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|6.93
|4.46
|1.59
|5.46
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|12,474,553
|14,515,598
|9,222,058
|9,935,452
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9958/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
