鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：世紀鋼(9958-TW)EPS預估下修至8.71元，預估目標價為246元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對世紀鋼(9958-TW)做出2025年EPS預估：中位數由8.85元下修至8.71元，其中最高估值15.5元，最低估值8.3元，預估目標價為246元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年
最高值15.5(15.5)16.5
最低值8.3(8.3)13.52
平均值9.89(9.99)14.97
中位數8.71(8.85)15.07

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年
最高值17,835,00028,928,000
最低值15,020,00023,344,000
平均值15,939,00026,804,670
中位數15,450,50028,142,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS6.934.461.595.46
營業收入
(單位：新台幣千元)		12,474,55314,515,5989,222,0589,935,452

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9958/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

