ASML Q4營收增幅上看3成 明年中國需求估大降 盤前大漲3%

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-10-15 14:56

‌



微影設備龍頭艾司摩爾 (ASML-US) 今 (15) 日發佈第三季財報與第四季展望，預期第四季營收將有大幅成長，季增 23% 至 30%，不過也坦言，明年中國需求將大幅降低，遠低於 2025、2024 年的水準。由於受惠第四季營收預估超預期，盤前大漲超過 3%。

ASML示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

ASML 第三季營收 (net sales) 為 75 億歐元，季減 2.3%，毛利率 (gross margin) 為 51.6%，季減 2.1 個百分點，淨利為 (net income) 21 億歐元，季減 7.2%，第三季度訂單金額為 54 億歐元，季減 2.6%，其中 36 億歐元為 EUV 訂單。

‌



ASML 同時公布 2025 年第四季展望，預估營收約 92 至 98 億歐元，季增 23% 至 30%，毛利率預估約 51% 至 53%。此外，ASML 預計 2025 年營收與 2024 年相比將成長 15%，毛利率約為 52%，而 2026 年的總營收預期不會低於 2025 年。

ASML 執行長 Christophe Fouquet 表示，在技術方面，隨著客戶對 EUV 技術的導入加速，和 High NA EUV 技術的進展，看到產業對於微影製程的採用持續成長。

為了配合在 3D 整合領域為客戶提供支援的計畫，ASML 已交付公司首款服務於先進封裝領域的產品 TWINSCAN XT:260，這是一款 i-line 微影設備，其生產力較市場上現有的解決方案高出 4 倍。此外，公司也透過與 Mistral AI 的合作，將 AI 導入到全產品組合中，進而提高系統的效能和生產力，並提升客戶製程的良率。