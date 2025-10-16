鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-16 16:49

安克生醫 (4188-TW) 今 (16) 日宣布，旗下免過夜、超音波智慧睡眠檢測產品「安克呼止偵」，與土耳其代理商簽下獨家合約，並在 10 月接獲首批訂單。安克生醫指出，土耳其人口超過 8700 萬，醫療市場規模近 300 億美元，僅次於沙烏地阿拉伯。

安克生醫呼吸中止檢測產品進軍土耳其市場，接獲首批訂單。(圖：shutterstock)

安克生醫說明，此次合作的土耳其代理商具心臟外科醫師背景，同時經營多家連鎖診所，今年初於阿拉伯醫療展看到展示的「安克呼吸偵」，隨即洽詢代理機會，並在 10 月下單。

總經理李伊俐表示，對方預計將該醫材應用於旗下診所的普篩服務，提供病人客製化的治療。此外，這也是「安克呼止偵」在阻塞性睡眠呼吸中止症 (OSA) 快速檢測、牙科和耳鼻喉科應用之外，首次拓展至心臟科領域。