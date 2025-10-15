鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-15 04:00

‌



日股在連休後於周二 (14 日) 迎來劇烈調整，日經 225 指數收跌 2.58% 至 46847.32 點，這場拋售潮的背後，是日本政壇突發「地震」對市場信心的重挫。

「高市交易」涼了？日本股市周二大跌 政治不確定性成最大風險（圖：Shutterstock）

上周五 (10 日)，自民黨執政聯盟的關鍵盟友公明黨宣布退出已維持 26 年的聯合政府，導火線是雙方在政治獻金監管改革上的分歧。這一變局直接衝擊了市場對「高市交易」的樂觀預期，此前因高市早苗勝選自民黨總裁，投資者押注其重啟「安倍經濟學」，推動日經一度單日暴漲逾 4%，日元兌美元匯率急貶 1.5% 逼近 150 關口。

‌



如今，政治不確定性正逆轉這一趨勢。公明黨退出後，自民黨在眾議院的席次優勢被削弱 (自民黨 196 席，公明黨 24 席)，更關鍵的是在野黨正加速整合，立憲民主黨黨首野田佳彥正協調與國民民主黨、日本維新會談，試圖推出統一首相候選人。若這三黨(合計 210 席) 成功推舉候選人，將足以挑戰高市早苗的地位。

市場對此反應敏銳。三井住友 DS 資產管理資深分析師野村指出，投資人對政權更迭高度敏感，政治不確定性已取代「高市交易」成為市場焦點。若在野黨聯合成功，可能引發「高市交易」逆轉，導致股市下跌、國債拋售及日元進一步走弱。

不過，摩根士丹利認為，市場對高市早苗的政策擔憂被過度放大，立場已轉向溫和保守，極端財政擴張或施壓央行的機率較低，但無論如何，日本國會已延後至 10 月 20 日後召集，首相指名選舉結果仍存變數。