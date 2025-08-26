鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠好(WY-US)EPS預估下修至0.26元，預估目標價為32.00元
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對惠好(WY-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.27元下修至0.26元，其中最高估值0.33元，最低估值0.2元，預估目標價為32.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.33(0.56)
|0.75
|1.1
|1.41
|最低值
|0.2(0.2)
|0.3
|0.62
|1.41
|平均值
|0.26(0.29)
|0.62
|0.89
|1.41
|中位數
|0.26(0.27)
|0.63
|0.93
|1.41
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|72.33億
|78.10億
|81.62億
|最低值
|69.44億
|71.01億
|72.52億
|平均值
|70.84億
|74.85億
|77.96億
|中位數
|70.75億
|75.53億
|78.62億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.07
|3.47
|2.53
|1.15
|0.54
|營業收入
|75.32億
|102.01億
|101.84億
|76.74億
|71.24億
詳細資訊請看美股內頁：
惠好(WY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
