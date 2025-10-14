AI發威！上櫃9月營收年增7% 半導體電子領跑、這三產業憔悴

search icon



櫃買中心今 (14) 日公布，9 月營收較 113 年同期成長 7%，累計前 9 月營收較 113 年同期成長 8%，上櫃公司 9 月份營收較 113 年同期成長之主要產業為半導體業、其他電子業及電子零組件業，相對建材營造、電子通路業及鋼鐵工業，當月營收出現衰退。

cover image of news article
AI發威！上櫃9月營收年增7% Q3累計成長8% 半導體電子領跑、這「3業」憔悴。（鉅亨網資料照）

櫃買中心表示，應公告申報 114 年 9 月營收之上櫃公司共計 856 家 (含 KY 公司 28 家)，除大略國際控股有限公司 (4804-TW) 外，其餘 855 家上櫃公司皆已於 114 年 10 月 13 日以前完成申報。


據上櫃公司公告 114 年 9 月營收顯示，上櫃公司單月營收總計 2,598 億元，較 113 年同期成長 170 億元 (7%)，營收成長公司共 485 家，衰退公司共 369 家，營收持平公司共 1 家。

另今年前 9 月上櫃公司營收總計 2 兆 2,033 億元，較 113 年同期成長 1,604 億元成長 8% ，其中營收成長公司共 515 家，衰退公司共 339 家，營收持平公司共 1 家，顯示上櫃公司基本面表現穩健成長。

櫃買中心表示，上櫃公司當 (9) 月份營收較 113 年同期成長之主要產業為半導體業、其他電子業及電子零組件業。

經瞭解，半導體業受惠於 AI 應用及雲端運算服務需求，其他電子業受惠於半導體建廠資本支出及 AI 伺服器散熱需求，電子零組件業受惠於 AI 伺服器及相關高階產品需求，致 9 月較 113 年同月營收成長；另當月營收衰退之主要產業為建材營造、電子通路業及鋼鐵工業，建材營造係因依建案完工交屋進度認列收入，電子通路業主係受消費性電子需求下滑影響，鋼鐵工業則受鋼價下跌及國際車用市場需求趨緩影響，9 月較 113 年同月營收衰退。

上櫃公司累計至 114 年 9 月營收成長之主要產業為半導體業、其他電子業及電子零組件業，該等產業累計營收成長原因同前所述；另累計營收衰退之主要產業為鋼鐵工業、金融業及農業科技，鋼鐵工業累計營收衰退原因同前所述，金融業受金融市場波動影響，農業科技主係受國際原物料價格下滑影響終端產品售價，致累計營收衰退

