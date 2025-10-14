鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-14 21:12

‌



面對全球科技股資金過度集中於少數美股巨頭、評價偏高，以及美中貿易角力持續引發市場波動的雙重挑戰，兩大基金發行公司皆呼籲採取更為平衡與彈性的配置策略。富達全球科技基金經理宋恆浩 (Hyun Ho Sohn) 認為，儘管美國科技股長期領先，但資金集中已導致評價偏高，反觀歐亞市場不乏基本面強勁且股價被低估的科技企業，是值得介入的重要契機。

美中角力添變數！科技股經理人「點破」投資新策略：聚焦歐亞科技股或全方位股債平衡。（圖：shutterstock)）

同時，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克 (Edward Perks) 則強調，在高估值和波動加大的常態下，投資人應採取「全方位分散且聚焦收益」的彈性配置，以克服投資盲點。

宋恆浩指出，歐亞科技股憑藉各自領域的專業領導地位和成熟的供應鏈，已形成難以複製的生態系統。在亞洲，中國大陸科技股的吸引力正逐步上升，特別是在電動車、電池及機器人等領域已佔據領先地位。在推動科技自立自強的政策下，部分中資企業在半導體設備、電子商務和類比半導體等方面漸具優勢，且多數具備強勁的基本面。同時，台灣半導體領先的製造技術，以及日本網路企業受惠於電商滲透率提升，皆浮現投資機會。

歐洲方面，強大的 B2B（企業對企業）業務模式在資訊科技、電子支付和通訊設備領域嶄露頭角。其中，歐洲電子支付平台受惠於監管支持和消費者偏好，具有增長機遇；而領先的半導體設備企業，特別是在先進封裝技術方面的主導地位，也標示著結構性增長的潛力。即使在美國，除了巨頭外，宋恆浩也建議關注被低估的汽車和工業領域類比半導體公司、AI 軟體供應商，以及可望受惠於 AI 帶動電腦設備更新的硬體公司。

面對美中貿易緊張導致市場波動常態化，尤其科技股本益比已大幅拉高的現狀，富蘭克林證券投顧建議採取全方位彈性配置。愛德華．波克表示，應將投資組合廣納股票、債券與混合資產，並聚焦於能提供穩定收益且有成長潛力的標的。他觀察到，儘管股市大盤評價面已攀高，但在科技、工業、醫療與消費等產業中仍存在許多估值低的優質標的。