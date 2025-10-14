十四五收官在即！陸官媒：統一大市場「四樑八柱」建成 下一個五年更猛

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-14 17:20

自中國「十四五」計畫綱要提出加速建構國內統一大市場以來，中國以制度創新破壁壘、以要素暢通促循環，五年之間「四樑八柱」基本建立，為經濟高品質發展注入強勁動能。

中國《央視財經》報導，制度統一是統一大市場的基石。「全國一張清單」管理模式下，市場准入負面清單從 151 項縮減至 106 項，超 4200 件妨礙統一市場的規定被清理。外商投資准入負面清單僅剩 29 項，製造業外資限制清零，醫療、加值電信等領域試辦放寬。

中國國家資訊中心主任徐強表示，企業開辦時間從 37 天壓縮至 15 天，資訊變更材料從 23 份精簡至 6 份，營商環境優化跑出「加速度」。

要素流動較暢通是統一大市場的核心。城鄉之間，300 萬以下城市落腳限制基本取消，勞動力跨區域配置更有效率。資料要素方面，2024 年中國資料交易規模超 1600 億元，較去年成長 30% 以上。

電力市場更具代表性。中國建成全球最大電動車充電網絡，每 5 輛車配 2 個充電樁，市場化交易電量佔比達 63%，「每 3 度電中 2 度透過市場交易完成」。在杭州梅林村，國家電網充電站的變遷折射電力市場活力，充電樁從 4 個增加到 16 個，加裝光儲充設備後，車主能用屋頂光伏綠電，充電時間縮短一半。鄉村充電「鄉鄉通」、高速超充全覆蓋，新能源車跨省出行更從容。

杭州車主項江南表示，今年十一國慶長假期間自駕 2900 公里，僅充 7 次電，導航裡密密麻麻的充電站讓長途不再焦慮。高德數據顯示，2000 公里以上長途行程佔比從 12% 上升至 27%，5000 公里級路線規劃案例激增 470%。

更值得關注的是「車網互動」新場景。深圳車主黃先生首次反向「送電」，15 度電換得 26 元人民幣收益，背後顯示是中國統一電力市場升級，負載高峰時電網引導車主放電，太陽能富餘時引導集中充電，既消納清潔能源，又幫車主降本 15%。

南部電網數據顯示，今年充電站累計放電 8200 度，相當於 1025 戶家庭日用電量。隨著 4500 萬輛新能源車保有量臨近，「行動電源」將成全球最大「電力超市」，推動能源體系向新型形態轉型。

中國發改委宏觀經濟研究院院長黃漢權指出，資本、技術、數據、人才等要素的自由流動，使得利率、薪酬、估值等價格形式能更真實反映中國的供需關係。地方重複建設導致資源浪費的衝動會被抑制，在全國範圍內形成更專業化的深度分工。