鉅亨網編輯林羿君 2025-10-14 15:40

摩根資產管理公司計畫在 5 年內將亞太地區資產管理規模擴大一倍至 6,000 億美元，因看好該區域主動型 ETF 和新市場的成長潛力。

摩根資產管理計畫5年內 亞洲資產翻倍至6000億美元。(圖:shutterstock)

該公司亞太區執行長 Dan Watkins 周二 (14 日) 在首爾的一次會議上表示：「我們的目標是在未來五年再次實現亞太區業務翻倍，長期目標則是規模擴大至 1 兆美元。」

根據財務報告，截至 2024 年底，該公司在亞太地區的管理資產達 3,020 億美元。Watkins 稱，這比 2019 年他初到該地區時成長了一倍多。

客戶對主動型 ETF 的興趣推動了業務成長。摩根資產管理於 9 月在台灣推出首款此類產品，使投資者能投資美國科技公司。

此外，摩根資產管理今年 7 月成為三家選定管理機構中，唯一一家獲得新加坡金融管理局 11 億新元 (約 8.47 億美元) 委託資金的外資機構，這筆資金旨在強化當地股票市場。

Watkins 表示，該公司認為澳大利亞、新加坡、東南亞和韓國等市場擁有「顯著發展勢頭和巨大成長潛力」。