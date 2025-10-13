百和1-9月稅後賺9.99億元年減12.2% EPS爲3.35元
鉅亨網記者張欽發 台北
鞋材廠百和 (9938-TW) 今 (13) 日公布最新自結獲利資訊，2025 年 9 月稅後純益 1.25 億元，較上月稅後純益 1.36 億元，月減 8.09%%，年減 10.63%，每股純益 0.39 元；累計 2025 年 1-9 月稅後純益爲 9.99 億元，年減 12.2%，每股純益爲 3.35 元。
百和配合品牌及各大鞋廠、成衣集團陸續新南向布局，集團亦在越南及印尼持續擴增產能，與品牌訂單挪移接軌、取得先機。其中，百和的印尼第四期廠已於去年底完工，目前正在裝機中，預計下半年投產，主要生產織帶、鞋帶及鬆緊帶，約可增 25% 產能；位於彰化和美總部的染整廠，預計 2025 年底完工，預期可增加 50% 產能。
同時，百和的越南百宏廠第二期廠房也已完工，現正進行裝機中，年底前陸續投產，2026 年放量，預期可增加 50% 以上產能，而三期廠也已完成建廠，將視訂單狀況決定投產時程。
而製鞋業的豐泰 (9910-TW) 先前也公布 9 月單月稅前盈餘 7.84 億元，累計 2025 年 1-9 月稅前盈餘 59.65 億元，歸屬母公司稅後純益 36.08 億元，年減 15.76%，每股純益爲 3.65 元。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇