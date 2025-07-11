百和自結上半年稅後賺6.43億元年減5.7% 每股賺2.16元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-11 17:14

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鞋材廠百和 (9938-TW) 今 (11) 日公布最新自結獲利資訊，2025 年 6 月自結稅後純益 3630 萬元，月減 37.16%，年減 65.24%，2025 年 1-6 月稅後賺 6.43 億元年減 5.7% 每股純益爲 2.16 元。

百和董事長鄭森煤。(鉅亨網記者張欽發攝)

百和對去年每股配息 3 元，爲近三年最佳，將在 8 月 4 日除息交易。

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百和指出，配合品牌及各大鞋廠、成衣集團陸續新南向布局，百和也在越南及印尼持續擴增產能，與品牌訂單移動接軌。

百和印尼第四期廠已於 2024 年底完工，目前正在裝機中，預計下半年投產，主要生產織帶、鞋帶及鬆緊帶，約可增 25% 產能；位於彰化和美總部的染整廠，預計今年底完工，預估可增加 50% 產能。

百和的越南百宏廠第二期廠房也已完工，現正進行裝機中，年底前陸續投產，2026 年放量，預期可增加 50% 以上產能，而三期廠也已完成建廠，將視訂單狀況決定投產時程。

百和 2025 年集團資本支出規劃約 13 億元，在滿足各地新廠建設與設備汰舊換新。另外，配合美系品牌客戶分散生產地區風險政策，也規劃赴印度執行投資設廠。