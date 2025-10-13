營收速報 - 楠梓電(2316)9月營收3.92億元年增率高達61.73％
今年1-9月累計營收為26.19億元，累計年增率8.71%。
最新價為97元，近5日股價下跌-0.31%，相關零組件業上漲3.11%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+145 張
- 外資買賣超：+412 張
- 投信買賣超：-279 張
- 自營商買賣超：+12 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|3.92億
|62%
|35%
|25/8
|2.89億
|-13%
|-1%
|25/7
|2.93億
|4%
|17%
|25/6
|2.51億
|4%
|-9%
|25/5
|2.75億
|-6%
|11%
|25/4
|2.47億
|17%
|-29%
楠梓電(2316-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為各類印刷電路板之製造,加工,組裝,銷售及服務.。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
