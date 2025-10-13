search icon



營收速報 - 楠梓電(2316)9月營收3.92億元年增率高達61.73％

鉅亨網新聞中心


楠梓電(2316-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣3.92億元，年增率61.73%，月增率35.45%。

今年1-9月累計營收為26.19億元，累計年增率8.71%。

最新價為97元，近5日股價下跌-0.31%，相關零組件業上漲3.11%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+145 張
  • 外資買賣超：+412 張
  • 投信買賣超：-279 張
  • 自營商買賣超：+12 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 3.92億 62% 35%
25/8 2.89億 -13% -1%
25/7 2.93億 4% 17%
25/6 2.51億 4% -9%
25/5 2.75億 -6% 11%
25/4 2.47億 17% -29%

楠梓電(2316-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為各類印刷電路板之製造,加工,組裝,銷售及服務.。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

