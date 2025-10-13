營收速報 - 百達-KY(2236)9月營收7.40億元年增率高達425.17％
百達-KY(2236-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣7.40億元，年增率425.17%，月增率-20.65%。
今年1-9月累計營收為69.98億元，累計年增率463.16%。
最新價為108元，近5日股價下跌-0.91%，相關汽車工業上漲0.63%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-145 張
- 外資買賣超：-197 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+52 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|7.40億
|425%
|-21%
|25/8
|9.32億
|510%
|24%
|25/7
|7.52億
|492%
|42%
|25/6
|5.28億
|285%
|-37%
|25/5
|8.38億
|443%
|-8%
|25/4
|9.08億
|605%
|57%
百達-KY(2236-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為生產銷售沖壓機台及汽、機車用件。服務型機器人之銷售及租賃。HDD硬碟內夾取臂製造與組裝。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
