盤後速報 - 普鴻(6590)次交易(14)日除權1.5元，參考價72.87元
普鴻(6590-TW)次交易(14)日將進行除權交易，其中每股配發股票股利1.5元。
首日參考價為72.87元，相較今日收盤價83.80元，權值合計為10.94元。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/10/14
|83.80
|0.0
|0.0%
|1.5001
|2025/03/20
|83.8
|2.8
|3.34%
|0.0
|2024/03/21
|102.0
|5.0
|4.9%
|0.0
|2023/03/23
|80.0
|3.8
|4.75%
|0.0
|2022/03/24
|69.2
|3.8
|5.49%
|0.0
