鉅亨速報

盤後速報 - 普鴻(6590)次交易(14)日除權1.5元，參考價72.87元

鉅亨網新聞中心


普鴻(6590-TW)次交易(14)日將進行除權交易，其中每股配發股票股利1.5元。

首日參考價為72.87元，相較今日收盤價83.80元，權值合計為10.94元。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/10/14 83.80 0.0 0.0% 1.5001
2025/03/20 83.8 2.8 3.34% 0.0
2024/03/21 102.0 5.0 4.9% 0.0
2023/03/23 80.0 3.8 4.75% 0.0
2022/03/24 69.2 3.8 5.49% 0.0

台股台股除權息台股盤後盤後速報

普鴻83.8-1.18%

