盤後速報 - 科定(6655)下週(10月21日)除息1.2元，預估參考價113.3元

鉅亨網新聞中心


科定(6655-TW)下週(10月21日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。

以今日(10月14日)收盤價114.50元計算，預估參考價為113.3元，息值合計為1.2元，股息殖利率1.05%。（註：預估參考價等資訊，皆以(10月14日)收盤價做計算，僅提供參考）

科定(6655-TW)所屬產業為其他業，主要業務為塗裝木皮板、KD木地板、其他木材相關產品之製造及銷售。塑膠製品製造及銷售。近5日股價上漲0%，集中市場加權指數上漲0.61%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/10/21 114.50 1.2 1.05% 0.0
2025/06/30 127.0 3.0 2.36% 0.0
2024/09/24 145.0 9.0 6.21% 0.0
2024/07/01 123.5 3.0 2.43% 0.0
2023/11/01 127.0 6.0 4.72% 0.0

