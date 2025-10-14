盤後速報 - 科定(6655)下週(10月21日)除息1.2元，預估參考價113.3元
科定(6655-TW)下週(10月21日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。
以今日(10月14日)收盤價114.50元計算，預估參考價為113.3元，息值合計為1.2元，股息殖利率1.05%。（註：預估參考價等資訊，皆以(10月14日)收盤價做計算，僅提供參考）
科定(6655-TW)所屬產業為其他業，主要業務為塗裝木皮板、KD木地板、其他木材相關產品之製造及銷售。塑膠製品製造及銷售。近5日股價上漲0%，集中市場加權指數上漲0.61%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/10/21
|114.50
|1.2
|1.05%
|0.0
|2025/06/30
|127.0
|3.0
|2.36%
|0.0
|2024/09/24
|145.0
|9.0
|6.21%
|0.0
|2024/07/01
|123.5
|3.0
|2.43%
|0.0
|2023/11/01
|127.0
|6.0
|4.72%
|0.0
