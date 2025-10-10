盤後速報 - 佳和(1449)次交易(13)日除權0.33元，參考價12.1元
鉅亨網新聞中心
佳和(1449-TW)次交易(13)日將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.33元。
首日參考價為12.1元，相較今日收盤價12.50元，權值合計為0.4元。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/10/13
|12.50
|0.0
|0.0%
|0.32663400000000004
|2024/09/19
|19.4
|0.03083
|0.16%
|0.27744
|2023/10/31
|14.05
|0.0
|0.0%
|0.2936
