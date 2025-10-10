search icon



盤後速報 - 佳和(1449)次交易(13)日除權0.33元，參考價12.1元

鉅亨網新聞中心


佳和(1449-TW)次交易(13)日將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.33元。

首日參考價為12.1元，相較今日收盤價12.50元，權值合計為0.4元。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/10/13 12.50 0.0 0.0% 0.32663400000000004
2024/09/19 19.4 0.03083 0.16% 0.27744
2023/10/31 14.05 0.0 0.0% 0.2936

