營收速報 - 三商(2905)9月營收205.03億元年增率高達90.24％

三商(2905-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣205.03億元，年增率90.24%，月增率2620.58%。

今年1-9月累計營收為1,320.24億元，累計年增率-7.05%。

最新價為12元，近5日股價下跌-4.33%，相關貿易百貨下跌-0.14%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1762 張
  • 外資買賣超：-1799 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+37 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 205.03億 90% 2621%
25/8 7.54億 140% -95%
25/7 138.01億 -35% -470%
25/6 -37.30億 -126% -112%
25/5 308.76億 191% 61%
25/4 192.14億 -13% -9%

三商(2905-TW) 所屬產業為貿易百貨業，主要業務為一般投資業。產業控股公司業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

