鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-10-13 17:00

‌



微軟 (MSFT-US) 公司公告，作業系統 Windows 10 將於 10 月 14 日起終止所有支援服務。這意味微軟將不再提供技術協助、功能更新及至關重要的安全性更新。此變動對全球電腦使用者影響重大，尤其在全球超過 14 億運行 Windows 系統的裝置中，截至 2025 年 7 月，仍有約 43% 的裝置繼續使用 Windows 10。

Win10將終止支援 逾6億台裝置面臨哪些災難？(圖:shutterstock)

BBC 警告，停止支援的核心問題在於安全性更新的終止。一旦關鍵的安全修復程式和防護措施停止推送，仍在運行 Windows 10 的設備將更容易受到病毒、惡意軟體和新興網路威脅的攻擊。

‌



微軟消費者首席行銷長 Yusuf Mehdi 提到，除了個人風險，企業客戶在運行不受支援的軟體時，還可能面臨合規性的嚴峻挑戰。此外，隨著軟體開發商不再為舊系統優化，用戶將逐漸發現其他應用程式的功能可能開始失效。

微軟鼓勵用戶免費升級至 Windows 11。然而，由於許多舊型電腦並不符合 Windows 11 的硬體要求，這為數百萬用戶帶來了不便。對於無法或不願立即升級的用戶，微軟提供了「擴充安全性更新（ESU）」計劃，以延長使用壽命。

美國消費者組織 PIRG 高級主管 Nathan Proctor 對此變更提出嚴厲批評，稱 Windows 10 支援終結將是「對消費者和環境都將是一場災難」。

他指出，這將迫使大量功能完好的設備因軟體支持不足而被迫更換，造成不必要的開支與電子廢棄物。Proctor 呼籲，消費者理應獲得「更持久的技術」。