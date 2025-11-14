〈焦點股〉森崴能源暴虧 正崴、永崴認虧 集團三崴同鎖一字跌停

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-11-14 11:42

森崴能源 (6806-TW)100% 持股子公司富崴能源因承攬離岸風電工程認列虧損 77 億元，森崴能源母公司正崴 (2392-TW) 與永崴投控 (3712-TW) 也依持股比例認列損失，今 (14) 日三家公司同步跳空開低亮燈跌停。

〈焦點股〉森崴能源暴虧 正崴、永崴認虧 集團三崴同鎖跌停。(鉅亨網資料照)

森崴能源母公司正崴與永崴投控也分別依照持股比例 24.87% 與 44.16%，估計分別將認列損失約 11 億元及 19.56 億元。不過，正崴強調，公司本業營運正常，不受此案影響。

森崴能源表示，離岸風電二期工程接連面臨 COVID-19、俄烏戰爭、全球大缺船、國產化政策等因素，使工程變更與成本衝擊甚鉅，須依會計準則預先認列損失，並將 2026 年相關工程費用一併估列反映於財務報表。

不過，富崴能源目前已向業主提出追加預算申請，雙方正進行審核與協商，公司強調，將全力維護股東最大權益，若業主追加確認後，預先認列的工程損失可望回補。