陸稀土管制再升級！分析師：供需格局持續向好 價格有望穩中有進
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導
中國商務部上周四 (9 日) 聯合海關總署等部門發佈多項公告，對稀土相關物項、技術、設備及原輔料實施出口管制，管制範圍從境內擴展至境外，新增稀土二次資源回收利用相關技術及生產線裝配、調試、維護等技術的出口管制，基本覆蓋稀土全產業鏈，並首次涉及半導體及 AI 領域。
隔日，包鋼股份 (600010-CN)、北方稀土 (600111-CN) 發佈公告上調今年第四季稀土精礦關聯交易價格。據悉，北方稀土將稀土精礦交易價格調整為不含稅每噸人民幣 26205 元，季增 37%。REO(稀土氧化物）每增減 1%，不含稅價格增減每噸人民幣 524.10 元。
方正證券表示，稀土重現王牌底色，中信證券則稱稀土資源安全已上升至國家安全體系的核心維度，稀土產業鏈有望進入高品質發展新時代。供需格局或持續向好，稀土類股業績有望持續上行。新能源汽車、風電、節能電機等產業順應低碳環保的政策趨勢，人形機器人有望成為新成長族群，預計 2027 年全球釹鐵硼需求有望增至 32.9 萬噸，對應 2024-2027 年 CAGR 為 13%。
根據中信證券測算，2024 年釹鐵硼行業 CR4 約為 29%，隨著主要公司實施擴產，2026 年釹鐵硼行業 CR4 有望升至 42%。隨著傳統需求旺季到來，供需格局或持續向好，稀土價格有望穩中有進，今年三、四季度稀土產業鏈業績料將逐季提升，持續推薦稀土產業鏈戰略配置價值。
中信建投證券也指出，中國稀土戰略地位進一步得以強化，預計海外備庫動作加強，稀土價格有望進一步上漲。長期來看，中國對稀土開採 - 冶鍊分離 - 磁材製造 - 磁材回收全產業鏈的技術、設備、軟輔材料管控，無疑將增加海外稀土自主可控產業鏈建成的難度，時間週期也將延長，長期強化中國稀土的壁壘優勢，對稀土中間價上移是利多。此外，海外稀土磁材供給受限，將有利於高性能鐵氧體永磁的需求增加，鐵氧體磁材訂單大增。
