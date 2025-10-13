鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-10-13 11:20

‌



中國商務部上周四 (9 日) 聯合海關總署等部門發佈多項公告，對稀土相關物項、技術、設備及原輔料實施出口管制，管制範圍從境內擴展至境外，新增稀土二次資源回收利用相關技術及生產線裝配、調試、維護等技術的出口管制，基本覆蓋稀土全產業鏈，並首次涉及半導體及 AI 領域。

陸稀土管制再升級！分析師：供需格局持續向好 價格有望穩中有進（圖：Shutterstock）

‌



方正證券表示，稀土重現王牌底色，中信證券則稱稀土資源安全已上升至國家安全體系的核心維度，稀土產業鏈有望進入高品質發展新時代。供需格局或持續向好，稀土類股業績有望持續上行。新能源汽車、風電、節能電機等產業順應低碳環保的政策趨勢，人形機器人有望成為新成長族群，預計 2027 年全球釹鐵硼需求有望增至 32.9 萬噸，對應 2024-2027 年 CAGR 為 13%。

根據中信證券測算，2024 年釹鐵硼行業 CR4 約為 29%，隨著主要公司實施擴產，2026 年釹鐵硼行業 CR4 有望升至 42%。隨著傳統需求旺季到來，供需格局或持續向好，稀土價格有望穩中有進，今年三、四季度稀土產業鏈業績料將逐季提升，持續推薦稀土產業鏈戰略配置價值。