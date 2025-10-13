佳格獲ISO 20400永續採購認證指引 打造低碳韌性永續供應鏈

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-13 11:53

‌



佳格 (1227-TW) 食品集團 8 日正式獲「法國標準協會集團」(AFNOR Group) 頒發之「ISO20400 永續採購指南」（Sustainable Procurement-Guidance）驗證證書，成為全台首批通過此一國際標準的食品企業，樹立產業標竿。展現企業對 ESG 治理、氣候韌性與供應鏈減碳 的深度承諾，為國內食品業樹立新標竿。

佳格食品集團獲得法國標準協會集團頒發ISO20400永續採購指南驗證證書。(圖：佳格提供)

佳格指出，佳格食品自創立以來，持續以「活出人生美好的每一刻」為品牌核心願景，積極推動全人全齡健康營養解決方案，致力於成為「全家的營養健康夥伴」；近年來更全面升級永續策略，成立永續發展處與永續發展委員會，打造健康價值鏈永續生態圈。從原料採購、產品設計和製程優化、減碳減廢、強化水資源回收與能源使用效率、到營運流程都導入 ESG 標準，企圖以更透明、公正且具彈性的採購決策流程，用「以大帶小」的永續採購概念，擴及至合作供應商，共同推動供應鏈的永續發展與綠色轉型。

‌



佳格指出，佳格深信，永續不僅是口號，更應落實於企業經營環節中，面對氣候變遷與環境法規變化挑戰，為食品供應鏈帶來巨大挑戰；而從農產品種植、加工、包裝到運輸，每個環節對環境都產生深遠影響。佳格透過 ISO 20400 永續採購指引，接軌國際，將環境、社會、公司治理（ESG）評估原則納入採購流程，提升決策透明度與公平性，並藉由強化供應鏈風險管理，建立符合國際標準的永續採購體系。

桂格指出，佳格食品落實永續採購五大策略包括，強化氣候變遷與永續法規應對能力，導入 TCFD 架構，將相關風險與機會納入預警與決策，有效提升供應鏈抗風險韌性。供應商管理嚴格：每年執行永續審查、風險評鑑及自評問卷，協同供應商邁向減碳轉型，落實責任採購。

同時，佳格積極落實低碳包裝及減量措施，串聯綠色創新專案推動產線減碳及廢棄物再生。內外部培力，包括加強內部員工永續教育與專業能力培訓，形成跨部門協作的一體團隊，不斷精進永續管理效益。並提升資訊透明度，主動揭露成效，增加外部溝通與投資人信賴。