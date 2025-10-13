193.7億！幣圈遭遇史上最大爆倉事件 Hyperliquid清算額103億最慘 但仍有人大賺7億鎂
鉅亨網編譯陳韋廷
幣圈上周末迎來史上最劇烈的一次清算事件，比特幣價格從超過 12.6 萬美元的歷史高點，一度暴跌至 10.5 萬美元的數月低點，隨後反彈至 11 萬美元以上，第二大加密貨幣以太幣也一度從近期高點 4700 美元附近暴跌至 3500 美元水平之下。
今 (13) 日亞洲早盤交易時段，全球前兩大加密貨幣則有所反彈，比特幣反彈約 5%，重返 11.5 萬美元之上，以太幣亦強彈逾 8% 至 4000 美元以上。
加密貨幣市場上周六 (11 日) 遭遇歷史級清算風暴。根據 CoinGlass 數據，24 小時內近 200 億美元加密貨幣押注被強制平倉，超 160 萬名交易員遭清算，其中絕大多數為多頭部位，而 193.7 億美元的清算金額，遠超新冠疫情及 FTX 崩盤時期的 12 億、16 億美元，雖因幣安每秒僅報告一筆清算訂單或顯保守，但仍創行業紀錄。
新興永續合約交易所 Hyperliquid 意外成為風暴中心。儘管規模較小，清算額卻高達 103.1 億美元，佔全市場半數以上，遠超 Bybit 的 46.5 億和幣安的 24.1 億。
加密貨幣基金 Split Capital 指出，該平台存在「最大量多頭清算」與「最少匹配流動性」矛盾，加劇波動。市場矛頭指向其自動減倉 (ADL)，這個原本為了保險基金不足時保護交易所的機制，卻被指過早平掉量化做市商對沖部位，導致投資組合失衡。
但災難中亦有贏家。根據 CoinDesk 數據，Hyperliquid 前 100 名交易者合計賺 16.9 億美元，最大多頭虧損 7.43 億美元，淨賺 9.51 億美元集中在少數高槓桿做空者，其中錢包 0x5273…065f 做空獲利超 7 億美元，社區金庫 Hyperliquid Provider 透過接手虧損倉位大賺超過 3000 萬美元。
Orbit Markets 則指出，比特幣 10 萬美元為關鍵支撐價位，跌破恐代表三年多頭市場終結。
Kronos Research 認為，暴跌由關稅擔憂觸發、機構高槓桿助長，凸顯加密或幣與宏觀經濟關聯性很強。儘管市場持續波動，建議投資人專注於出清後反彈訊號。
