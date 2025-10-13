鉅亨速報 - Factset 最新調查：大立光(3008-TW)EPS預估下修至157.6元，預估目標價為2575元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對大立光(3008-TW)做出2025年EPS預估：中位數由158.83元下修至157.6元，其中最高估值185.28元，最低估值132.02元，預估目標價為2575元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|185.28(185.28)
|223.29
|219.06
|最低值
|132.02(132.02)
|163.85
|178
|平均值
|159.58(159.95)
|185.74
|195.61
|中位數
|157.6(158.83)
|185.95
|195.07
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|65,605,400
|72,471,000
|78,955,380
|最低值
|55,119,000
|56,527,000
|63,089,000
|平均值
|61,567,810
|65,188,370
|69,572,750
|中位數
|61,721,960
|66,700,000
|69,219,500
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|194.17
|134.13
|169.52
|139.28
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|59,457,553
|48,842,247
|47,675,228
|46,962,402
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3008/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
