鉅亨速報 - Factset 最新調查：臻鼎-KY(4958-TW)EPS預估下修至9.36元，預估目標價為183.5元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對臻鼎-KY(4958-TW)做出2025年EPS預估：中位數由9.55元下修至9.36元，其中最高估值11.95元，最低估值7.61元，預估目標價為183.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|11.95(11.95)
|16.57
|24.78
|最低值
|7.61(7.61)
|11.51
|12.39
|平均值
|9.53(9.61)
|12.93
|16.51
|中位數
|9.36(9.55)
|12.47
|14.44
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|195,424,000
|227,452,750
|284,906,920
|最低值
|180,170,000
|185,860,000
|212,884,290
|平均值
|186,898,610
|211,018,870
|236,500,600
|中位數
|186,574,500
|213,677,000
|224,105,600
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|9.67
|6.55
|15.02
|10.21
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|171,663,845
|151,398,038
|171,356,495
|155,022,197
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4958/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
