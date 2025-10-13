search icon



SEMI：今年全球300mm晶圓廠設備支出將首次超過1000億美元

鉅亨網編譯陳韋廷


國際半導體產業協會 (SEMI) 近日在 SEMICON West 展上發表《300mm 晶圓廠展望报告》，預測全球 300mm 晶圓廠設備支出將從 2026 年至 2028 年達 3740 億美元，展現半導體產業在 AI 需求爆發與區域化趨勢下的強勁增長動能。

cover image of news article
SEMI：今年全球300mm晶圓廠設備支出將首次逾1000億美元（圖：Shutterstock）

報告指出，這一投資熱潮不僅反映資料中心、邊緣設備對 AI 晶片的渴求，更凸顯各國透過本地化供應鏈強化半導體自主化的決心。


SEMI 數據顯示，今年全球 300mm 晶圓廠設備支出將首度突破千億美元大關，年增 7% 至 1070 億美元，2026 年續增 9% 至 1160 億美元，2027 年平穩增長 4% 至 1200 億美元，2028 年則因先進製程擴產加速，年增 15% 衝高至 1380 億美元。

SEMI 總裁暨執行長 Ajit Manocha 表示，半導體業正邁入「變革時代」，AI 驅動的需求與區域自主化焦點，正透過戰略性投資與供應鏈重構，加速先進製造技術落地，推動資料中心、邊緣設備與數位經濟進步。

從應用領域看，邏輯與微處理器 (Logic & Micro) 將以 1750 億美元投資領跑，主要由代工廠推動。為滿足 2 奈米以下先進製程產能需求，廠商加速導入全環繞柵極 (GAA) 晶體管、背面供電等關鍵技術，以提升晶片效能與能效，應對 AI 工作負載。更先進的 1.4 奈米製程預計 2028 至 2029 年量產，邊緣設備 (汽車、物聯網、機器人) 的 AI 應用升級也將帶動成熟製程投資。

記憶體則以 1360 億美元投資額緊隨其後，標誌行業新一輪增長週期啟動，其中 DRAM 設備投資逾 790 億美元，3D NAND 達 560 億美元。AI 訓練需高頻寬記憶體 (HBM) 支撐數據傳輸，推理則推升終端記憶體需求，雙重動力將緩解傳統記憶體周期波動。類比 (Analog) 領域三年投資超 410 億美元，化合物半導體等功率領域則預計投資 270 億美元。

區域分布上，中國憑政策支持，2026 至 2028 年設備投資總額預計達 940 億美元，持續領跑全球，南韓以 860 億美元居次，台灣 750 億美元排第三，聚焦 2 奈米以下先進製程鞏固代工領導地位，美洲 600 億美元升至第四，日本、歐洲與中東、東南亞則分別投資 320 億、140 億、120 億美元，政策激勵推動當地供應鏈升級，預計 2028 年設備投資較 2024 年增超 60%。

SEMI 報告指出，全球半導體產業正以「AI 需求 + 區域自主」雙引擎，加速 300mm 晶圓廠擴產與技術迭代，為數位經濟與邊緣運算時代奠定基礎。

