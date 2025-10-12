稀土風暴+Fed降息確立！專家揭示3大高殖利率債券配置策略
中國稀土禁令為全球供應鏈引爆震撼彈，提升資產避險需求。美國就業數據疲軟，9 月 ADP 就業報告爆冷，促使市場看高聯準會 10 月底持續降息的預期，確立美國降息循環，大幅提升債市投資價值。現階段應秉持全球化與多元化原則，聚焦基本面佳、殖利率高的三大債券：金融債、新興債及可轉債投資人可透過複合型債券基金，靈活調整佈局以參與債市成長。
美國就業市場出現趨緩跡象後，聯準會已在 9 月宣布降息一碼，並在 9 月 FOMC 會後公布的點陣圖顯示，2025 年底前還有兩碼的降息機會。上週美國 9 月 ADP 就業報告意外爆冷，民間就業減少 3.2 萬人，降幅創下兩年半新低，遠低於市場預期，加上通膨（8 月 PCE 物價指數年升 2.7%，核心 PCE 年增 2.9%）符合預期，市場提高聯準會 10 月底持續降息的預期。
美國降息循環確立，進一步提升債市的投資價值。野村投信投資策略部副總張繼文表示，美國降息趨勢明確，有利債券市場表現，建議選擇基本面佳且殖利率較高的債券類型，短線可參與較高的債券孳息，中長期可受惠降息循環帶來的潛在資本利得機會。
張繼文指出，投資人的債券部位宜秉持全球化與多元化的原則，其中，金融債、新興債以及可轉債等三大類債券是現階段不可或缺的投資標的，應加以著墨並增加配置的方向。
一、金融債：歐元避險增添收益
歐洲大型銀行信評高、體質穩健，可發揮固定收益本質。若將歐洲金融債（殖利率 3.36%）以歐元避險回美元，可獲得額外的避險收益（約 2.11%），總收益率可達 5.47%，優於美國金融債殖利率（約 4.75%），幫助整體殖利率升級。
二、新興債：基本面轉佳殖利率高
新興國家自疫情後經濟成長回復穩健、政府支出降低，基本面轉佳，2024 年以來調升信評動能強勁。新興債殖利率達 7.06%，高於美國非投資級債，加上利差收窄，資金已迎來連續 24 週淨流入，今年以來總計淨流入金額高達 689 億美元。
三、可轉換債券：進可攻退可守
可轉換債券（可轉債）具備進可攻、退可守的屬性。股價上漲時能參與股票上漲機會；股價下跌時保有債券價值，具備債券防禦特性。今年以來受惠股市樂觀情緒帶動，表現極佳，在市場修正時也展現出抗跌能力。
野村投信指出，在各類債券中，金融債、新興債以及可轉債今年以來表現出色，且前景持續看好。投資人除了可以投資個別的債券型基金，更建議選擇複合型債券基金，藉由專業投資團隊視市況靈活調整投資組合，多元化布局參與債市成長機會，亦能分散風險。
