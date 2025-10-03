search icon



1. 投信累計賣超 5 日的股票
凱基金 (2883-TW)、聯電 (2303-TW)、長榮航 (2618-TW)、遠東新 (1402-TW)、正新 (2105-TW)

2. 投信累計賣超 4 日的股票
凱基金 (2883-TW)、聯電 (2303-TW)、遠東新 (1402-TW)、長榮航 (2618-TW)、正新 (2105-TW)

3. 投信累計賣超 3 日的股票
凱基金 (2883-TW)、聯電 (2303-TW)、遠東新 (1402-TW)、長榮航 (2618-TW)、正新 (2105-TW)

4. 投信累計賣超 2 日的股票
凱基金 (2883-TW)、聯電 (2303-TW)、遠東新 (1402-TW)、長榮航 (2618-TW)、正新 (2105-TW)


5. 投信當日 (02) 賣超的股票
玉山金 (2884-TW)、主動統一台股增長 (00981A-TW)、凱基美國非投等債 (00945B-TW)、凱基金 (2883-TW)、臻鼎-KY (4958-TW)
 

相關行情

台股首頁我要存股
凱基金15-0.33%
聯電43.4-0.91%
長榮航37.9+0.00%
遠東新27.45-0.36%
正新36.55-0.68%
玉山金32.7-0.91%
臻鼎-KY162+1.25%
主動統一台股增長13.93+0.94%
凱基美國非投等債14.13+0.00%

