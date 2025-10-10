鉅亨速報 - Factset 最新調查：達發(6526-TW)EPS預估下修至17.09元，預估目標價為610元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對達發(6526-TW)做出2025年EPS預估：中位數由17.41元下修至17.09元，其中最高估值19.44元，最低估值15.61元，預估目標價為610元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|最高值
|19.44(19.44)
|23.71
|最低值
|15.61(15.61)
|15.7
|平均值
|17.32(17.52)
|21.03
|中位數
|17.09(17.41)
|21.72
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|最高值
|23,395,000
|26,300,000
|最低值
|20,843,000
|21,932,000
|平均值
|21,799,000
|24,684,000
|中位數
|21,757,000
|24,941,500
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|16.1
|6.47
|19.9
|15.79
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|19,122,104
|13,575,561
|18,781,046
|11,739,799
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6526/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
