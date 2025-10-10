營收速報 - 事欣科(4916)9月營收3.50億元年增率高達32.18％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為25.18億元，累計年增率-8.85%。
最新價為58.8元，近5日股價下跌-3.29%，相關電腦週邊上漲1.46%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1372 張
- 外資買賣超：-1360 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-12 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|3.50億
|32%
|16%
|25/8
|3.02億
|-8%
|33%
|25/7
|2.27億
|-21%
|-18%
|25/6
|2.78億
|4%
|26%
|25/5
|2.20億
|-26%
|-22%
|25/4
|2.83億
|-18%
|-15%
事欣科(4916-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為航太及國防工業。博奕及工業電腦。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
