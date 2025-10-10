search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 事欣科(4916)9月營收3.50億元年增率高達32.18％

鉅亨網新聞中心


事欣科(4916-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣3.50億元，年增率32.18%，月增率15.82%。

今年1-9月累計營收為25.18億元，累計年增率-8.85%。

最新價為58.8元，近5日股價下跌-3.29%，相關電腦週邊上漲1.46%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1372 張
  • 外資買賣超：-1360 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-12 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 3.50億 32% 16%
25/8 3.02億 -8% 33%
25/7 2.27億 -21% -18%
25/6 2.78億 4% 26%
25/5 2.20億 -26% -22%
25/4 2.83億 -18% -15%

事欣科(4916-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為航太及國防工業。博奕及工業電腦。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報9月營收事欣科

相關行情

台股首頁我要存股
事欣科58.8-0.34%
美元/台幣30.545+0.03%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty