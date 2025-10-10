search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

盤中速報 - 科林研發(LRCX-US)大跌5.06%，報133.87美元

鉅亨網新聞中心


科林研發(LRCX-US)截至台北時間10日23:32股價下跌7.13美元，報133.87美元，跌幅5.06%，成交量4,386,153（股），盤中最高價141.80美元、最低價133.85美元。

美股指數盤中表現

科林研發(LRCX-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-4.08%
  • 近 1 月：+33.56%
  • 近 3 月：+41.27%
  • 近 6 月：+134.02%
  • 今年以來：+95.21%

文章標籤

美股美股盤中盤中速報科林研發

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5006628.32-1.59%
道瓊指數45775.96-1.26%
NASDAQ22578.10-1.94%
費城半導體6591.25-3.64%
科林研發134.475-4.63%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty