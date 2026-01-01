盤中速報 - MongoDB公司(MDB-US)大跌5%，報398.7美元
鉅亨網新聞中心
MongoDB公司(MDB-US)截至台北時間02日23:57股價下跌20.99美元，報398.70美元，跌幅5%，成交量688,456（股），盤中最高價423.50美元、最低價398.70美元。
美股指數盤中表現
MongoDB公司(MDB-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.71%
- 近 1 月：+27.62%
- 近 3 月：+28.62%
- 近 6 月：+103.69%
- 今年以來：+72.2%
