鉅亨速報

盤中速報 - MongoDB公司(MDB-US)大跌5%，報398.7美元

鉅亨網新聞中心

MongoDB公司(MDB-US)截至台北時間02日23:57股價下跌20.99美元，報398.70美元，跌幅5%，成交量688,456（股），盤中最高價423.50美元、最低價398.70美元。

美股指數盤中表現

MongoDB公司(MDB-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-3.71%
  • 近 1 月：+27.62%
  • 近 3 月：+28.62%
  • 近 6 月：+103.69%
  • 今年以來：+72.2%

台股首頁我要存股
S&P 5006847.760.03%
道瓊指數48245.670.38%
NASDAQ23173.89-0.29%
費城半導體7328.563.47%
MongoDB公司400.93-4.47%

