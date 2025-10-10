鉅亨速報 - Factset 最新調查：福特汽車(F-US)EPS預估下修至1.16元，預估目標價為11.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共17位分析師，對福特汽車(F-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.18元下修至1.16元，其中最高估值1.24元，最低估值1元，預估目標價為11.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.24(1.24)1.712.442.49
最低值1(1)11.051.2
平均值1.16(1.16)1.371.591.81
中位數1.16(1.18)1.371.591.73

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1,879.20億1,934.48億1,983.57億2,004.36億
最低值1,736.73億1,479.24億1,683.18億1,976.69億
平均值1,822.46億1,783.28億1,855.04億1,990.53億
中位數1,824.92億1,801.61億1,921.77億1,990.53億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.324.49-0.491.091.48
營業收入1,271.44億1,363.41億1,580.57億1,761.91億1,849.92億

詳細資訊請看美股內頁：
福特汽車(F-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

