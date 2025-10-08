鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-10-08 16:00

‌



紐約州一家主要鋁材工廠發生火災停產，嚴重衝擊了美國汽車產業的供應鏈，導致汽車製造商股價周二 (7 日) 集體下挫。這場意外造成美國汽車產業近 40% 的鋁板材 供應中斷，恐將對多家汽車巨頭的季度生產和利潤造成持續性的負面影響。

美汽車股哀號！一場火災燒掉美國40%鋁材供應 進口又得吞50%關稅。(圖:shutterstock)

發生火災的工廠是 諾貝麗斯公司（Novelis） 位於紐約州奧斯威戈（Oswego）的設施。該廠在 9 月 16 日發生火災後，主要區域已停產，預計將持續至明年初。其中受損最嚴重的熱軋車間，正是生產汽車工業所需鋁板的關鍵場所。

‌



該工廠是美國汽車產業鋁材的主要來源，其供應量佔比高達四成。由於現代汽車，尤其是像福特 F-150 皮卡這類大量使用鋁材的暢銷車款，對鋁材的需求極高，這場停產的影響範圍極廣。

富國銀行分析師 Colin Langan 推算，假設福特第四季 F 系列皮卡產量縮減 20%（約 4.6 萬輛），此事件可能對福特 2025 財年的息稅前利潤（EBIT）造成約 8 億美元 的衝擊。福特已表示，正在與諾貝麗斯密切合作，探索所有可能的替代方案，以將潛在影響降到最低。

監管文件顯示，除了福特外，包括 豐田、現代、大眾以及 Stellantis 等十餘家汽車製造商也都是諾貝麗斯的鋁材採購客戶。

諾貝麗斯正積極調動其位於歐洲、巴西和韓國的海外工廠來供應美國客戶，但當前美國對進口鋁材徵收高達 50% 的關稅，這使得調撥海外貨源的成本和難度大幅增加，加劇了供應鏈的危機。