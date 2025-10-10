鉅亨速報 - Factset 最新調查：奇鋐(3017-TW)EPS預估上修至43.47元，預估目標價為1324元
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對奇鋐(3017-TW)做出2025年EPS預估：中位數由43.24元上修至43.47元，其中最高估值50.01元，最低估值40.03元，預估目標價為1324元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|50.01(50.01)
|71.35
|76.65
|最低值
|40.03(40.03)
|46.2
|53.15
|平均值
|44.25(43.72)
|56.89
|65.06
|中位數
|43.47(43.24)
|58.73
|69.23
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|138,544,000
|200,138,000
|212,908,060
|最低值
|115,096,000
|128,986,000
|146,491,000
|平均值
|127,705,370
|159,780,720
|179,418,240
|中位數
|126,978,120
|162,123,000
|173,361,220
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|21.21
|14.11
|11.78
|8.21
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|71,761,296
|59,194,356
|56,016,554
|47,332,739
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3017/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
