search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：奇鋐(3017-TW)EPS預估上修至43.47元，預估目標價為1324元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對奇鋐(3017-TW)做出2025年EPS預估：中位數由43.24元上修至43.47元，其中最高估值50.01元，最低估值40.03元，預估目標價為1324元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值50.01(50.01)71.3576.65
最低值40.03(40.03)46.253.15
平均值44.25(43.72)56.8965.06
中位數43.47(43.24)58.7369.23

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值138,544,000200,138,000212,908,060
最低值115,096,000128,986,000146,491,000
平均值127,705,370159,780,720179,418,240
中位數126,978,120162,123,000173,361,220

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS21.2114.1111.788.21
營業收入
(單位：新台幣千元)		71,761,29659,194,35656,016,55447,332,739

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3017/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
奇鋐1170+2.18%
美元/台幣30.545+0.03%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

偏強
奇鋐

77.27%

勝率

#投信認養股

偏強
奇鋐

77.27%

勝率

#營收獲利增加

偏強
奇鋐

77.27%

勝率

#動能均線獲利股

偏強
奇鋐

77.27%

勝率

#營收創高股

偏強
奇鋐

77.27%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty