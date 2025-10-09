鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬拉松石油(MPC-US)EPS預估下修至9.02元，預估目標價為197.00元
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對馬拉松石油(MPC-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.27元下修至9.02元，其中最高估值11.12元，最低估值6.05元，預估目標價為197.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|11.12(11.12)
|17.06
|19.48
|18.75
|最低值
|6.05(6.05)
|9.71
|8.37
|10.42
|平均值
|9.23(9.26)
|13.01
|13.82
|13.24
|中位數
|9.02(9.27)
|12.16
|13.84
|10.56
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,518.50億
|1,600.00億
|1,393.92億
|1,217.63億
|最低值
|1,193.64億
|1,026.65億
|1,223.45億
|1,217.63億
|平均值
|1,324.99億
|1,314.72億
|1,337.65億
|1,217.63億
|中位數
|1,301.65億
|1,308.07億
|1,364.78億
|1,217.63億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-15.13
|15.24
|28.12
|23.63
|10.08
|營業收入
|691.57億
|1,197.77億
|1,774.11億
|1,484.60億
|1,385.17億
詳細資訊請看美股內頁：
馬拉松石油(MPC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
