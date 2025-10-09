search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬拉松石油(MPC-US)EPS預估下修至9.02元，預估目標價為197.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對馬拉松石油(MPC-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.27元下修至9.02元，其中最高估值11.12元，最低估值6.05元，預估目標價為197.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值11.12(11.12)17.0619.4818.75
最低值6.05(6.05)9.718.3710.42
平均值9.23(9.26)13.0113.8213.24
中位數9.02(9.27)12.1613.8410.56

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1,518.50億1,600.00億1,393.92億1,217.63億
最低值1,193.64億1,026.65億1,223.45億1,217.63億
平均值1,324.99億1,314.72億1,337.65億1,217.63億
中位數1,301.65億1,308.07億1,364.78億1,217.63億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-15.1315.2428.1223.6310.08
營業收入691.57億1,197.77億1,774.11億1,484.60億1,385.17億

詳細資訊請看美股內頁：
馬拉松石油(MPC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMPC

相關行情

台股首頁我要存股
馬拉松石油187.86-0.45%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty