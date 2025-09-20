鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬拉松石油(MPC-US)EPS預估上修至8.92元，預估目標價為193.50元

search icon



根據FactSet最新調查，共17位分析師，對馬拉松石油(MPC-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.55元上修至8.92元，其中最高估值10.58元，最低估值6.05元，預估目標價為193.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.58(10.58)17.0619.4821.85
最低值6.05(5.86)8.828.3710.42
平均值8.92(8.67)12.5713.314.28
中位數8.92(8.55)12.0912.910.56

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1,518.50億1,600.00億1,379.83億1,217.63億
最低值1,193.64億1,026.65億1,223.45億1,217.63億
平均值1,330.35億1,311.77億1,335.07億1,217.63億
中位數1,303.51億1,308.07億1,364.10億1,217.63億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-15.1315.2428.1223.6310.08
營業收入691.57億1,197.77億1,774.11億1,484.60億1,385.17億

詳細資訊請看美股內頁：
馬拉松石油(MPC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

