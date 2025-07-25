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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬拉松石油(MPC-US)EPS預估上修至8.54元，預估目標價為184.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對馬拉松石油(MPC-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.23元上修至8.54元，其中最高估值10.6元，最低估值6.05元，預估目標價為184.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.6(10.6)17.0519.4320.8
最低值6.05(6.05)8.277.8413.69
平均值8.3(8.22)11.5613.9817.25
中位數8.54(8.23)11.6214.2817.25

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值1,518.50億1,600.00億1,404.55億
最低值1,140.04億1,019.16億1,212.29億
平均值1,303.55億1,310.97億1,334.90億
中位數1,300.75億1,291.87億1,359.94億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-15.1315.2428.1223.6310.08
營業收入691.57億1,197.77億1,774.11億1,484.60億1,385.17億

詳細資訊請看美股內頁：
馬拉松石油(MPC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMPC

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