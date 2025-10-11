威聯通迎邊緣AI浪潮與景氣復甦 全年營收可望維持成長

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-11 10:10

NAS（網路附加儲存裝置）廠威聯通 (7805-TW) 受惠於工業電腦景氣逐步回溫，加上市場對邊緣 AI 應用建置需求興起，公司營運展望正向，日前看好全年呈雙位數成長，法人預期，威聯通 2025 年營收可望接近雙位數成長，獲利率表現也將優於以往。

威聯通迎邊緣AI浪潮與景氣復甦 全年營收可望如期成長。(圖：shutterstock)

威聯通在中小型企業（SMB）市場市佔率居冠，法人表示，展望全年，公司在營收成長的同時，透過將員工費用化提存比率從原先的百分之 20 降至百分之 10，預期將使獲利能力進一步提升。公司已將發展重心鎖定在高毛利率的企業級 NAS 產品線上。

威聯通 2025 年上半年營收達新台幣 30.96 億元，年增 4.%。儘管上半年毛利率因新台幣升值而受到侵蝕，但受惠於員工費用化降低，營業利益率仍達 22.5%，年增 2.9 個百分點。

法人提到，威聯通的核心競爭優勢在於軟體加值服務，其產品毛利率穩定維持在百分之五十五以上，公司近半數員工為研發人員，在策略上選擇以 NAS 私有雲為主，並採取與公有雲協作的混合雲模式，結合 AI 資料加值技術。