廠務工程9月營收亮眼 亞翔衝破百億元、聖暉*續創高
鉅亨網記者魏志豪 台北
隨著台灣半導體業者在台灣、美國與新加坡等地佈局，對建廠需求節節攀升，也推升各家廠務工程業者營收表現，其中，聖暉 *(5536-TW) 受惠客戶高雄廠業績入帳，9 月營收達 39.1 億元、再創新高，亞翔 (6139-TW) 也因客戶新加坡廠進入認列高峰，9 月營收更一舉衝破百億元，締造新猷。
聖暉 * 現階段在手案件維持高檔，約 440 億元左右，以半導體相關建廠需求為主，同時也承接電子組裝代工、資料中心等案件，受惠半導體上中游業者同步擴廠，今年以來營收逐步走揚，前三季已達 305 億元，已超越去年全年。
聖暉 * 目前也攜集團之力前往美國，由旗下銳澤 (7703-TW) 當先鋒在美國成立子公司，預期大客戶案件將在明年開始發酵，有助集團整體接案更上層樓，推升營收表現。
亞翔在新加坡深耕許久，先前除承接聯電案件外，也獲得世界先進 (5347-TW) 與恩智浦 (NXPI-US) 合資 VSMC 的統包大單，隨著工程進入尾聲，相關案件也開始認列，推升營收自 5 月起一路走高，9 月營收更達 100.94 億元，創下歷史新高。
展望後市，亞翔 VSMC 統包案認列動能將一路延續至明年上半年，同時也在新加坡拿下美系記憶體廠的統包案，也可望挹注明年營運，加上新加坡屬於非中非美地區，在關稅大戰的背景下，將有更多業者前往東南亞，亞翔也可望成為客戶首選。
