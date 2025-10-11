廠務工程9月營收亮眼 亞翔衝破百億元、聖暉*續創高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-10-11 12:52

半導體廠房示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

聖暉 * 現階段在手案件維持高檔，約 440 億元左右，以半導體相關建廠需求為主，同時也承接電子組裝代工、資料中心等案件，受惠半導體上中游業者同步擴廠，今年以來營收逐步走揚，前三季已達 305 億元，已超越去年全年。

亞翔在新加坡深耕許久，先前除承接聯電案件外，也獲得世界先進 (5347-TW) 與恩智浦 (NXPI-US) 合資 VSMC 的統包大單，隨著工程進入尾聲，相關案件也開始認列，推升營收自 5 月起一路走高，9 月營收更達 100.94 億元，創下歷史新高。