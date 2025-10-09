search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：MP材料(MP-US)EPS預估下修至-0.37元，預估目標價為79.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對MP材料(MP-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.36元下修至-0.37元，其中最高估值-0.02元，最低估值-0.63元，預估目標價為79.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.02(-0.02)1.351.722.07
最低值-0.63(-0.58)0.380.760.77
平均值-0.37(-0.33)0.891.241.31
中位數-0.37(-0.36)0.871.271.1

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.67億9.11億14.24億14.39億
最低值2.44億5.76億7.27億8.20億
平均值2.89億7.05億9.46億10.98億
中位數2.83億7.07億8.83億10.09億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.270.731.520.14-0.57
營業收入1.34億3.32億5.28億2.53億2.04億

詳細資訊請看美股內頁：
MP材料(MP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

