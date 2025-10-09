search icon



營收速報 - 潤弘(2597)9月營收30.32億元年增率高達38.61％

鉅亨網新聞中心


潤弘(2597-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣30.32億元，年增率38.61%，月增率29.05%。

今年1-9月累計營收為220.62億元，累計年增率16%。

最新價為151.5元，近5日股價下跌-1.95%，相關建材營造下跌-1.72%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-58 張
  • 外資買賣超：-93 張
  • 投信買賣超：+7 張
  • 自營商買賣超：+28 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 30.32億 39% 29%
25/8 23.49億 -5% -13%
25/7 27.06億 22% -10%
25/6 30.18億 22% 24%
25/5 24.29億 5% 4%
25/4 23.42億 17% 3%

潤弘(2597-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為建築.土木工程之承攬;機電承裝工程.自來水承裝工程.冷凍空調工程。土木之預鑄樑.柱.樓版.外牆與各式預鑄房屋結構構件之生產與銷售。土木及預鑄工程之規劃、設計與顧問。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

