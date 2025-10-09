營收速報 - 潤弘(2597)9月營收30.32億元年增率高達38.61％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為220.62億元，累計年增率16%。
最新價為151.5元，近5日股價下跌-1.95%，相關建材營造下跌-1.72%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-58 張
- 外資買賣超：-93 張
- 投信買賣超：+7 張
- 自營商買賣超：+28 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|30.32億
|39%
|29%
|25/8
|23.49億
|-5%
|-13%
|25/7
|27.06億
|22%
|-10%
|25/6
|30.18億
|22%
|24%
|25/5
|24.29億
|5%
|4%
|25/4
|23.42億
|17%
|3%
潤弘(2597-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為建築.土木工程之承攬;機電承裝工程.自來水承裝工程.冷凍空調工程。土木之預鑄樑.柱.樓版.外牆與各式預鑄房屋結構構件之生產與銷售。土木及預鑄工程之規劃、設計與顧問。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
