search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 華擎(3515)9月營收51.21億元年增率高達150.74％

鉅亨網新聞中心


華擎(3515-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣51.21億元，年增率150.74%，月增率38.54%。

今年1-9月累計營收為341.25億元，累計年增率107.53%。

最新價為307.5元，近5日股價上漲4.14%，相關電腦週邊上漲3.95%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-559 張
  • 外資買賣超：-512 張
  • 投信買賣超：-54 張
  • 自營商買賣超：+7 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 51.21億 151% 39%
25/8 36.97億 66% 29%
25/7 28.57億 43% 14%
25/6 25.07億 46% -43%
25/5 43.89億 140% -14%
25/4 51.28億 207% 61%

華擎(3515-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為個人電腦主機板。個人電腦主機板之零配件。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報9月營收華擎

相關行情

台股首頁我要存股
華擎307.5+6.22%
美元/台幣30.545+0.03%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
華擎

71.43%

勝率

#波段上揚股

偏強
華擎

71.43%

勝率

#長紅K線突破盤整

偏強
華擎

71.43%

勝率

#上升三紅K

偏強
華擎

71.43%

勝率

#營收創高股

偏強
華擎

71.43%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty