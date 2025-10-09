營收速報 - 華擎(3515)9月營收51.21億元年增率高達150.74％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為341.25億元，累計年增率107.53%。
最新價為307.5元，近5日股價上漲4.14%，相關電腦週邊上漲3.95%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-559 張
- 外資買賣超：-512 張
- 投信買賣超：-54 張
- 自營商買賣超：+7 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|51.21億
|151%
|39%
|25/8
|36.97億
|66%
|29%
|25/7
|28.57億
|43%
|14%
|25/6
|25.07億
|46%
|-43%
|25/5
|43.89億
|140%
|-14%
|25/4
|51.28億
|207%
|61%
華擎(3515-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為個人電腦主機板。個人電腦主機板之零配件。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
