search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 創見(2451)9月營收15.46億元年增率高達88.62％

鉅亨網新聞中心


創見(2451-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣15.46億元，年增率88.62%，月增率19.99%。

今年1-9月累計營收為103.22億元，累計年增率36.15%。

最新價為121元，近5日股價上漲3.54%，相關半導體業上漲6.5%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1112 張
  • 外資買賣超：-529 張
  • 投信買賣超：-713 張
  • 自營商買賣超：+130 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 15.46億 89% 20%
25/6 10.52億 54% -5%
25/5 11.05億 38% 3%
25/4 10.73億 26% -9%
25/3 11.83億 34% 29%
25/2 9.20億 15% 4%

創見(2451-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電腦等數位產品之記憶體擴充卡。電腦週邊產品。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報9月營收創見

相關行情

台股首頁我要存股
創見121+3.42%
美元/台幣30.545+0.03%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
創見

64%

勝率

#波段上揚股

偏強
創見

64%

勝率

#高盈餘高毛利

偏強
創見

64%

勝率

#動能均線獲利股

偏強
創見

64%

勝率

#營收創高股

偏強
創見

64%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty