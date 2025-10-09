search icon



營收速報 - 台船(2208)9月營收15.11億元年增率高達61.8％

鉅亨網新聞中心


台船(2208-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣15.11億元，年增率61.8%，月增率11.83%。

今年1-9月累計營收為179.41億元，累計年增率59.58%。

最新價為22.2元，近5日股價下跌-3.68%，相關航 運 業下跌-0.36%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+963 張
  • 外資買賣超：+1277 張
  • 投信買賣超：+269 張
  • 自營商買賣超：-583 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 15.11億 62% 12%
25/8 13.51億 11% 9%
25/7 12.41億 -11% -4%
25/6 12.97億 -4% -83%
25/5 77.97億 526% 834%
25/4 8.34億 -38% -53%

台船(2208-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為船艦建造及維修。大型鋼構及機械製造。海工及其他營業工程。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報9月營收台船

相關行情

台股首頁我要存股
台船22.2-0.22%
美元/台幣30.545+0.03%

