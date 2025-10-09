營收速報 - 台船(2208)9月營收15.11億元年增率高達61.8％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為179.41億元，累計年增率59.58%。
最新價為22.2元，近5日股價下跌-3.68%，相關航 運 業下跌-0.36%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+963 張
- 外資買賣超：+1277 張
- 投信買賣超：+269 張
- 自營商買賣超：-583 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|15.11億
|62%
|12%
|25/8
|13.51億
|11%
|9%
|25/7
|12.41億
|-11%
|-4%
|25/6
|12.97億
|-4%
|-83%
|25/5
|77.97億
|526%
|834%
|25/4
|8.34億
|-38%
|-53%
台船(2208-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為船艦建造及維修。大型鋼構及機械製造。海工及其他營業工程。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
