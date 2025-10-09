營收速報 - 富喬(1815)9月營收5.15億元年增率高達29％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為43.38億元，累計年增率46.55%。
最新價為71.2元，近5日股價上漲7.52%，相關電子零組件類指數上漲2.77%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+7127 張
- 外資買賣超：+4785 張
- 投信買賣超：+158 張
- 自營商買賣超：+2184 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|5.15億
|29%
|1%
|25/8
|5.09億
|33%
|0%
|25/7
|5.08億
|52%
|8%
|25/6
|4.71億
|23%
|-0%
|25/5
|4.73億
|25%
|-1%
|25/4
|4.79億
|50%
|-6%
富喬(1815-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子級玻璃纖維。電子級玻璃纖維。電子級玻璃纖維。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 海外主題ETF光輝10月 00909、00910狂漲逾1成寫新天價
- 外資回頭加碼44億、投信連五賣 三大法人買超79.15億元
- 輝達+OpenAI點燃新漲勢 主動式ETF吃「晶片升級」與「巨頭聯手」紅利
- 宏碁旗下安圖斯科技發表全新AI伺服器 整合大語言模型加速智慧運算落地
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇