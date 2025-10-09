營收速報 - 富喬(1815)9月營收5.15億元年增率高達29％

search icon



富喬(1815-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣5.15億元，年增率29%，月增率1.21%。

今年1-9月累計營收為43.38億元，累計年增率46.55%。

最新價為71.2元，近5日股價上漲7.52%，相關電子零組件類指數上漲2.77%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+7127 張
  • 外資買賣超：+4785 張
  • 投信買賣超：+158 張
  • 自營商買賣超：+2184 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 5.15億 29% 1%
25/8 5.09億 33% 0%
25/7 5.08億 52% 8%
25/6 4.71億 23% -0%
25/5 4.73億 25% -1%
25/4 4.79億 50% -6%

富喬(1815-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子級玻璃纖維。電子級玻璃纖維。電子級玻璃纖維。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報9月營收富喬

富喬71.2-2.33%
美元/台幣30.545+0.03%

