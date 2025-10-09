營收速報 - 富喬(1815)9月營收5.15億元年增率高達29％

營收速報 - 2025年10月9日台股大型公司9月營收一覽（新增50家）

All in AI？哈佛經濟學家：若無資料中心 今年上半年美GDP僅成長0.1% 其他行業躺平！

IMF總裁：Fed仍有進一步降息空間 密切關注通膨

白銀還是好便宜！瑞銀：尚未突破前高點 趁回檔快買！