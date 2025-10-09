鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-10-09 17:00

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳日前接受《Mad Money》專欄主持人 Jim Cramer 的採訪時表示，英特爾 (INTC-US) 雖然花了 33 年想消滅輝達，但現在雙方是情人非鬥士。

黃仁勳笑談：英特爾花了33年想幹掉我們 如今是情人。(圖:shutterstock)

黃仁勳在訪談之中，回顧了與英特爾之間一個有趣的往事。他表示，在 21 世紀初，英特爾毫無疑問是電腦產業領頭羊，該公司在多個領域都處於統治地位，無論是消費市場還是專業市場。

‌



當時輝達與英特爾簽訂了一份製造晶片組的合約，但後來轉向內部設計，引發了雙方關於許可協議的爭議，最終輝達勝訴。

回顧輝達與英特爾多年來的競爭，黃仁勳幽默地表示，「英特爾花了 33 年試圖消滅我們」，但如今「我們是情人而非鬥士」，生動地描繪出如何從激烈對抗走向戰略合作。

不過曾經的競爭對手如今卻走到了一起，黃仁勳指出，雙方能夠達成合作的關鍵在於他與英特爾現任執行長陳立武的友誼。黃仁勳認為，合作將使雙方在不斷變化的 AI 硬體市場中雙贏。

今年 9 月雙方共同宣布達成合作協議，輝達將以 50 億美元入股，並攜手開發應用於 PC 與資料中心的晶片。交易完成後，輝達也將成為英特爾的重要股東之一。