投信近5日賣超個股

鉅亨網新聞中心


1. 投信累計賣超 5 日的股票
凱基金 (2883-TW)、聯電 (2303-TW)、遠東新 (1402-TW)、凱基美國非投等債 (00945B-TW)、長榮航 (2618-TW)

2. 投信累計賣超 4 日的股票
凱基金 (2883-TW)、聯電 (2303-TW)、遠東新 (1402-TW)、凱基美國非投等債 (00945B-TW)、長榮航 (2618-TW)

3. 投信累計賣超 3 日的股票
凱基金 (2883-TW)、凱基美國非投等債 (00945B-TW)、聯電 (2303-TW)、遠東新 (1402-TW)、長榮航 (2618-TW)

4. 投信累計賣超 2 日的股票
凱基美國非投等債 (00945B-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)、玉山金 (2884-TW)、主動統一台股增長 (00981A-TW)、凱基金 (2883-TW)


5. 投信當日 (03) 賣超的股票
群益優選非投等債 (00953B-TW)、凱基美國非投等債 (00945B-TW)、中信金 (2891-TW)、台新新光金 (2887-TW)、文曄 (3036-TW)
 

台股台股盤後表格

凱基金14.85-0.34%
聯電43.75-0.23%
遠東新27.45+0.18%
長榮航37.95+0.26%
玉山金32.2-1.23%
中信金42.05-0.71%
台新新光金18.05-1.10%
文曄133.5-0.37%
凱基美國非投等債14.15+0.21%
群益優選非投等債9.47+0.11%
主動統一台股增長14.27+1.71%

