投信近5日賣超個股
鉅亨網新聞中心
1. 投信累計賣超 5 日的股票
凱基金 (2883-TW)、聯電 (2303-TW)、遠東新 (1402-TW)、凱基美國非投等債 (00945B-TW)、長榮航 (2618-TW)
2. 投信累計賣超 4 日的股票
凱基金 (2883-TW)、聯電 (2303-TW)、遠東新 (1402-TW)、凱基美國非投等債 (00945B-TW)、長榮航 (2618-TW)
3. 投信累計賣超 3 日的股票
凱基金 (2883-TW)、凱基美國非投等債 (00945B-TW)、聯電 (2303-TW)、遠東新 (1402-TW)、長榮航 (2618-TW)
4. 投信累計賣超 2 日的股票
凱基美國非投等債 (00945B-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)、玉山金 (2884-TW)、主動統一台股增長 (00981A-TW)、凱基金 (2883-TW)
5. 投信當日 (03) 賣超的股票
群益優選非投等債 (00953B-TW)、凱基美國非投等債 (00945B-TW)、中信金 (2891-TW)、台新新光金 (2887-TW)、文曄 (3036-TW)
