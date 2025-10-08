第一金前9月獲利216億年增4.28%創同期新高 EPS 1.51元

第一金控（2892-TW）於今（8）日公布 2025 年前三季的自結盈餘，累計稅後淨利達 216.99 億元，相較去年同期增長 4.28%，創下歷年同期新高，每股稅後盈餘（EPS）為 1.51 元，表現符合市場預期。

觀察單月表現，第一金控 9 月稅後淨利為 20.44 億元，較 8 月衰退了 24.71%。主要原因來自於子公司第一銀行（一銀）在月底進行了較高的淨提存。作為金控的主要獲利引擎，一銀 9 月稅後淨利下滑至 17.85 億元，月減約 19%。累計前 9 月稅後淨利仍高達 205.51 億元，年增 5.7%，顯示其核心業務動能依然穩健。