第一金前9月獲利216億年增4.28%創同期新高 EPS 1.51元
鉅亨網記者張韶雯 台北
第一金控（2892-TW）於今（8）日公布 2025 年前三季的自結盈餘，累計稅後淨利達 216.99 億元，相較去年同期增長 4.28%，創下歷年同期新高，每股稅後盈餘（EPS）為 1.51 元，表現符合市場預期。
觀察單月表現，第一金控 9 月稅後淨利為 20.44 億元，較 8 月衰退了 24.71%。主要原因來自於子公司第一銀行（一銀）在月底進行了較高的淨提存。作為金控的主要獲利引擎，一銀 9 月稅後淨利下滑至 17.85 億元，月減約 19%。累計前 9 月稅後淨利仍高達 205.51 億元，年增 5.7%，顯示其核心業務動能依然穩健。
子公司第一銀行的核心業務表現依然強勁，淨利息收入與手續費收入兩大支柱獲利良好，支撐銀行整體表現。截至 9 月底，逾期放款比率（逾放比）持平於 0.17%，而覆蓋率提升至 847.89%，優於法定標準。
在其他子公司方面，第一金人壽表現尤為亮眼，受惠於保險損失減少與投資收益穩定， 9 月單月稅後淨利 1.96 億元，累計前 9 月稅後淨利 6.84 億元，年增 44.6%，成為獲利黑馬。
第一金證券則因資本市場波動，證券評價獲利下滑，導致 9 月淨利降至 1.55 億元，累計前 9 月稅後淨利為 7.56 億元，年減 18.8%，顯示證券部門獲利易受市場行情影響的特性。
