〈電子五哥營收〉英業達8月營收年月雙增創同期高 看好Q3伺服器出貨季增

2025-09-08

英業達 (2356-TW) 今 (8) 日公告 8 月營收 613.04 億元，年月雙成長，且皆成長逾 1 成，創下歷年同期新高。英業達管理層持續看好伺服器動能，預期伺服器出貨第三季將有季增表現。

英業達 8 月營收 613.04 億元，月增 12.1%，年增 12.7%；累計今年前 8 月營收 4593.35 億元，年增 17.11%。至於筆電出貨，英業達 8 月筆電出貨 180 萬台，月增 5.88%，年增 5.88%。

英業達指出，由於上半年客戶提前拉貨，預期第三季筆電出貨季對季將持平或略微下修，不過全年仍預期有個位數百分比的成長。穿戴裝置部分，看好第三季出貨將季增雙位數，下半年表現將優於上半年，不過全年則持平。