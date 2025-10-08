金色三麥承銷價101元 明起公開申購 10/20掛牌上櫃

連鎖餐飲集團金色三麥 (7757-TW) 今 (8) 日完成競價拍賣，本次競拍股數為 1484 千股，最低得標價格為每股 128.56 元，最高得標價格為每股 145 元，得標加權平均價格為每股 131.28 元，承銷價訂為 101 元；同時，本次也將辦理公開申購，股數為 521 千股，申購價格為 101 元，公開申購期間至 10 月 9 日，10 月 14 日公開抽籤，預計 10 月 20 日掛牌上櫃。