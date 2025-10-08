金色三麥承銷價101元 明起公開申購 10/20掛牌上櫃
鉅亨網記者王莞甯 台北
連鎖餐飲集團金色三麥 (7757-TW) 今 (8) 日完成競價拍賣，本次競拍股數為 1484 千股，最低得標價格為每股 128.56 元，最高得標價格為每股 145 元，得標加權平均價格為每股 131.28 元，承銷價訂為 101 元；同時，本次也將辦理公開申購，股數為 521 千股，申購價格為 101 元，公開申購期間至 10 月 9 日，10 月 14 日公開抽籤，預計 10 月 20 日掛牌上櫃。
金色三麥以「餐酒雙引擎」模式營運，結合精釀啤酒與多元餐飲體驗，形成市場獨特定位，計畫明年拓展至六都以外市場，拚打造出結合餐酒館、火鍋和台式料理的複合型門店，從休閒延伸至日常餐飲。
由於金色三麥設有自有工廠，可快速將創新產品導入市場，未來將透過多品牌策略，擴大客群並提升營收結構。
金色三麥近三年合併營收分別為 14.98 億元、19.47 億元、22.04 億元，年複合成長率達 21.19%，稅後純益分別為 1.22 億元、2.31 億元、2.21 億元，每股純益 (EPS) 分別為 5.62 元、10.54 元、10.01 元，獲利能力穩健。
